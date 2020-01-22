Программы для работы с базами данных

Базы данных являются отличным инструментом учета информации, который используется многими организациями. Существуют специальные программы, позволяющие работать с такими системами. Предлагаем рассмотреть наиболее популярные и качественные из них.

Microsoft Access

Начать стоит с самой распространенной СУБД — Microsoft Access, — обладающей широкой функциональностью и простотой для начинающих пользователей. Ее используют как для обучения, так и для вполне практичных задач. Из наиболее примечательных опций стоит отметить наличие шаблонов различных баз и возможность переключения между двумя режимами — таблицы и конструктора. Шаблоны позволяют не тратить время на макет, а выбрать подходящий вариант: «Контакты», «Отслеживание активов», «Пользовательское веб-приложение», «Управление проектами» и др.

В каждой ячейке базы данных пользователь устанавливает тип данных, выбирая его из списка. Это может быть краткий или длинный текст, число, денежная сумма, дата и время, логическое значение, гиперссылка и т. д. Присутствует многофункциональный модуль для составления отчетов, запросов и форм, предусматривающий множество изменяемых параметров. Интерфейс поддерживает русский язык, а для начинающих пользователей реализовано подробное руководство с описанием всех процессов. Access является платным и распространяется в рамках офисного пакета от Microsoft.

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LibreOffice

LibreOffice — это комплекс прикладных приложений, который может стать отличным аналогом Microsoft Office в целом и Access в частности. Рассматриваемый вариант можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами, презентациями, графическими изображениями, математическими записями и базами данных. Пакет устанавливается полностью, после чего пользователь сам выбирает необходимый модуль для запуска. Для БД используется формат ODB.

В LibreOffice предусмотрены практически все функции, которые можно найти в Access. При этом разработчики постарались сделать максимально простой и привлекательный инструмент без загромождения огромным количеством кнопок и категорий. В главном окне расположены только самые основные возможности. Однако в рассматриваемом решении отсутствует мастер для создания баз данных со стандартными шаблонами. Приложение обладает открытым исходным кодом и его можно бесплатно скачать на русском языке.

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Database.NET

На очереди бесплатный продукт с открытым исходным кодом, предназначенный для работы с базами данных. В Database.NET можно создавать, импортировать и экспортировать, редактировать и удалять БД. Доступен экспорт в форматы CSV, XML и TXT, а также распечатка таблицы. Для работы с SQL предусмотрена удобная консоль с подсветкой синтаксиса.

Database.NET работает со всеми современными форматами баз данных и таблиц. Среди них Access, Excel, Firebird, MySQL, SQL Server, SQL Azure, SQLCE, SQLite, PostgreSQL, Oracle, DB2, OLEDB, ODBC и OData. Примечательно, что рассматриваемое решение не требует установки. Официальная версия является портативной, что позволяет записать ее на флешку и запускать на любом устройстве. Приложение можно установить бесплатно или приобрести расширенную версию. Присутствует русскоязычная локализация.

Скачать последнюю версию Database с официального сайта

MySQL Workbench

Как понятно из названия, Workbench работает с базами на основе технологии MySQL. Она создана ее разработчиками, поэтому здесь сосредоточены все инструменты для создания и администрирования БД, которые могут пригодиться на практике. Подойдет даже для начинающих пользователей, поскольку все действия выполняются через удобный интерфейс. Из основных функций стоит отметить возможность установки шаблона для автоматического индексирования ячеек, выполнения запросов и смены сценариев SQL.

Важно отметить, что в MySQL Workbench предусмотрен модуль для визуального проектирования. Формирование таблиц и создание связей между ними осуществляется с помощью ER-диаграмм. Выделяется синтаксис SQL, отмечаются допущенные ошибки при наборе как обычного текста, так и кода. Интерфейс является весьма удобным, но он не поддерживает русского языка, что может стать проблемой.

Скачать последнюю версию MySQL Workbench с официального сайта

Navicat

Navicat — это целая библиотека программ для работы с различными СУБД. На официальном сайте разработчика можно выбрать подходящую версию из доступных: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, SQL Server, Oracle, SQLite. Помимо этого, решение может работать с облачными сервисами, такими как AmazonAWS, Google Cloud и др. Для подключения используются не только стандартные логин и пароль, но и туннели SSL, SSH или HTTP.

Интерфейс Navicat поделен на три основные части. В левом меню отображается список всех баз данных, к которому подключен пользователь. В центре размещена область для работы с таблицами, а справа можно ознакомиться с подробной информацией по выделенным объектам. Как и в случае с MySQL Workbench, для проектирования используются удобные ER-диаграммы. Можно установить ознакомительную версию или приобрести базовую, стандартную или коммерческую подписку. Русскоязычный интерфейс отсутствует.

Скачать последнюю версию Navicat с официального сайта

DataExpress

DataExpress — еще один удобный инструмент для создания и администрирования баз данных. Он представлен в виде конструктора приложений с множеством функций. Таким образом, пользователь может создать персонализированную программу учета. В рассматриваемом решении собраны модули всех привычных СУБД: мастер ввода данных, опции фильтрации и поиска, шаблоны, автоматическая генерация значений и многое другое.

В основе системы используется технология RemObject Pascal Script, которая позволяет реализовать любые логические алгоритмы. Интерфейс DataExpress выполнен в простом стиле и нацелен на рядовых пользователей, что дает им возможность создавать отличные СУБД без использования языка программирования. Для работы в сети используется движок Firebird. Помимо этого, можно добавлять собственные расширения для повышения функциональности ПО.

Скачать последнюю версию DataExpress с официального сайта

dbForge Studio

Следующее решение работает с системами MySQL и MariaDB. Имеет приятный графический интерфейс для осуществления запросов, разработки и отладки объектов баз данных. Проектирование БД в dbForge Studio происходит с помощью SQL. При этом редактор подсвечивает синтаксис, отмечает ошибки в нем, а также имеет функцию отладки хранимых процедур. Присутствует и визуальный редактор для малоопытных пользователей.

В dbFogrge Studio реализованы инструменты для грамотного администрирования базы данных. Можно открыть доступ к таблицам нескольким пользователям, работающим в рассматриваемой СУБД. Предусмотрено автоматическое резервное копирование, функция импорта и экспорта, возможность копировать базу данных и многое другое. Данные в таблицах можно подвергнуть подробному анализу или создать отчет. Для этого используется специальный мастер с множеством параметров. Продукт является платным и поддерживает русский язык.

Скачать последнюю версию dbForge Studio с официального сайта

Урок: Открываем базы данных MDB

Paradox Data Editor

Paradox Data Editor позволяет просматривать и редактировать таблицы баз данных на движке BDE. Хотя интерфейс программы и является несколько устаревшим, взаимодействовать с ним довольно просто. Стоит отметить наличие средства просмотра технологии BLOB, возможность установки различных фильтров и поиска, отображение статистики по отдельным колонкам. Это лишь малая часть удобных функций, которыми наделено рассматриваемое решение.

Предусмотрена система безопасности, позволяющая установить пароль на БД. Доступен экспорт данных в различные форматы (HTML, CSV, Excel, RTF, SYLK) и печать на принтере. Русскоязычный интерфейс отсутствует, зато распространяется Paradox Data Editor на бесплатной основе.

Скачать последнюю версию Paradox Data Editor с официального сайта

Reportizer

Следующая программа не предназначена для создания и администрирования баз данных и представляет собой отличный инструмент для формирования отчетов БД и дальнейшего их экспорта в отдельный файл или печати на бумаге. Reportizer стабильно работает с Oracle, Interbase, Access, Excel, SQL Server и HTML. Приложение тестировалось на этих системах и показало хороший результат. Оно может работать и с другими форматами, но стабильность не гарантируется.

Отчеты редактируются с помощью удобного конструктора с панелью инструментов. Доступны следующие форматы для отчетов: HTML, TXT, DB, DBF, CSV, ASC, XLS и HTML. Предусмотрено два режима конструктора: визуальный и текстовый. Первый подойдет для начинающих пользователей, второй же ориентирован на опытных разработчиков, знакомых с Delphi. Доступна ознакомительная версия на 24 дня. Русский язык не поддерживается, но есть украинская версия.

Скачать последнюю версию Reportizer с официального сайта

Урок: Открываем файловый формат DBF

HeidiSQL

HeidiSQL — многофункциональное средство для работы с базами данных, распространяющееся бесплатно и имеющее открытый исходный код. Как понятно из названия, рассматриваемое решение работает с технологией SQL, а именно MySQL, Microsoft SQL и PostgreSQL. Доступны все необходимые инструменты для проектирования, создания и редактирования БД. Присутствует как графический интерфейс, так и командная строка.

Среди основных функций стоит выделить подключение к серверу по туннелям, возможность импорта текстовых файлов, мониторинг и ограничение процессов клиента, добавление двоичных файлов и поиск по всем таблицам во всей базе данных. Русский язык не поддерживается, однако интерфейс довольно простой и нацелен на рядового пользователя.

Скачать последнюю версию HeidiSQL с официального сайта

Мы рассмотрели основные программы, предназначенные для работы с базами данных. Каждая из них поддерживает определенные форматы таких систем и подойдет далеко не для всех случаев. Но имея обширный перечень вариантов, найти нужное решение не составит труда.

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