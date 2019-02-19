Установка RPM-пакетов в Ubuntu

Установка программ в операционной системе Ubuntu производится путем распаковки содержимого из DEB-пакетов или с помощью скачивания необходимых файлов из официальных либо пользовательских хранилищ. Однако иногда программное обеспечение не поставляется в таком виде и хранится только в формате RPM. Далее мы бы хотели рассказать о методе инсталляции библиотек такого рода.

Устанавливаем RPM-пакеты в Ubuntu

RPM — формат пакетов различных приложений, заточенный под работу с дистрибутивами openSUSE, Fedora. По умолчанию в Ubuntu не предусмотрены средства, позволяющие произвести инсталляцию сохраненного в этом пакете приложения, поэтому придется выполнять дополнительные действия, чтобы вся процедура прошла успешно. Ниже мы разберем весь процесс пошагово, детально рассказывая обо всем поочередно.

Перед тем как переходить к попыткам установить RPM-пакет, внимательно ознакомьтесь с выбранным ПО — возможно, его удастся найти на пользовательском или официальном репозитории. Кроме этого, не поленитесь зайти на официальный сайт разработчиков. Обычно там находится несколько версий для скачивания, среди которых часто встречается и подходящий для Ubuntu формат DEB.

Если же все попытки отыскать другие библиотеки или хранилища оказались тщетными, ничего не остается делать, как пытаться инсталлировать RPM с помощью дополнительных средств.

Шаг 1: Добавление репозитория Universe

Порой для установки определенных утилит требуется расширение системных хранилищ. Одним из лучших репозиториев считается Universe, который активно поддерживается сообществом и периодически обновляется. Поэтому начать стоит именно с добавления новых библиотек в Ubuntu:

Откройте меню и запустите «Терминал». Сделать это можно другим способом — просто нажмите на рабочем столе ПКМ и выберите нужный пункт. В открывшейся консоли следует ввести команду sudo add-apt-repository universe и нажать на клавишу Enter. Вам потребуется указать пароль учетной записи, поскольку действие выполняется через рут-доступ. При вводе символы отображаться не будут, вам надо только ввести ключ и нажать на Enter. Будут добавлены новые файлы или же появится уведомление о том, что компонент уже включен во все источники. Если файлы были добавлены, обновите систему, прописав команду sudo apt-get update . Дождитесь завершения обновления и переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Установка утилиты Alien

Для осуществления поставленной сегодня задачи мы будем задействовать простую утилиту под названием Alien. Она позволяет конвертировать пакеты формата RPM в DEB для дальнейшей их установки в Ubuntu. Процесс добавления утилиты не вызывает особых сложностей и выполняется одной командой.

В консоли напечатайте sudo apt-get install alien . Подтвердите добавление, выбрав вариант Д. Ожидайте завершения скачивания и добавления библиотек.

Шаг 3: Преобразование пакета RPM

Теперь переходим непосредственно к конвертированию. Для этого у вас на компьютере или подключенном носителе уже должен храниться необходимый софт. После завершения всех настроек останется произвести всего несколько действий:

Откройте место хранения объекта через менеджер, щелкните на нем ПКМ и выберите пункт «Свойства». Здесь вы узнаете информацию о родительской папке. Запомните путь, он понадобится вам в дальнейшем. Перейдите к «Терминалу» и введите команду cd /home/user/folder , где user — имя пользователя, а folder — название папки хранения файла. Таким образом, с помощью команды cd произойдет переход в директорию и все дальнейшие действия будут осуществляться в ней. Находясь в нужной папке, введите sudo alien vivaldi.rpm , где vivaldi.rpm — точное название нужного пакета. Учтите, что .rpm в конце дописывать обязательно. Снова введите пароль и дождитесь окончания конвертирования.

Шаг 4: Установка созданного DEB-пакета

После успешной процедуры преобразования вы можете перейти в ту папку, где изначально хранился пакет RPM, поскольку и конвертирование производилось в этой директории. Там уже будет храниться пакет с точно таким же названием, но формата DEB. Он доступен для установки стандартным встроенным средством или любым другим удобным методом. Развернутые инструкции по этой теме читайте в отдельном нашем материале далее.

Подробнее: Установка DEB-пакетов в Ubuntu

Как видите, пакетные файлы RPM все-таки инсталлируются в Ubuntu, однако следует отметить, что некоторые из них несовместимы с этой операционной системой вовсе, поэтому ошибка появится еще на стадии конвертирования. При возникновении такой ситуации рекомендуется отыскать RPM-пакет другой архитектуры или попытаться все-таки найти поддерживаемую версию, созданную специально для Ubuntu.

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