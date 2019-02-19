Установка RPM-пакетов в Ubuntu

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| | Виктор Бухтеев

Как установить RPM в Ubuntu

Установка программ в операционной системе Ubuntu производится путем распаковки содержимого из DEB-пакетов или с помощью скачивания необходимых файлов из официальных либо пользовательских хранилищ. Однако иногда программное обеспечение не поставляется в таком виде и хранится только в формате RPM. Далее мы бы хотели рассказать о методе инсталляции библиотек такого рода.

Устанавливаем RPM-пакеты в Ubuntu

RPM — формат пакетов различных приложений, заточенный под работу с дистрибутивами openSUSE, Fedora. По умолчанию в Ubuntu не предусмотрены средства, позволяющие произвести инсталляцию сохраненного в этом пакете приложения, поэтому придется выполнять дополнительные действия, чтобы вся процедура прошла успешно. Ниже мы разберем весь процесс пошагово, детально рассказывая обо всем поочередно.

Перед тем как переходить к попыткам установить RPM-пакет, внимательно ознакомьтесь с выбранным ПО — возможно, его удастся найти на пользовательском или официальном репозитории. Кроме этого, не поленитесь зайти на официальный сайт разработчиков. Обычно там находится несколько версий для скачивания, среди которых часто встречается и подходящий для Ubuntu формат DEB.

Проверить доступность пакетов на сайте программы для Ubuntu

Если же все попытки отыскать другие библиотеки или хранилища оказались тщетными, ничего не остается делать, как пытаться инсталлировать RPM с помощью дополнительных средств.

Шаг 1: Добавление репозитория Universe

Порой для установки определенных утилит требуется расширение системных хранилищ. Одним из лучших репозиториев считается Universe, который активно поддерживается сообществом и периодически обновляется. Поэтому начать стоит именно с добавления новых библиотек в Ubuntu:

  1. Откройте меню и запустите «Терминал». Сделать это можно другим способом — просто нажмите на рабочем столе ПКМ и выберите нужный пункт.

    2. Запустить терминал через меню в Ubuntu

  2. В открывшейся консоли следует ввести команду sudo add-apt-repository universe и нажать на клавишу Enter.

    3. Добавление репозитория Universe в Ubuntu

  3. Вам потребуется указать пароль учетной записи, поскольку действие выполняется через рут-доступ. При вводе символы отображаться не будут, вам надо только ввести ключ и нажать на Enter.

    4. Ввод пароля для добавления репозитория в Ubuntu

  4. Будут добавлены новые файлы или же появится уведомление о том, что компонент уже включен во все источники.

    5. Завершение добавления репозитория в Ubuntu

  5. Если файлы были добавлены, обновите систему, прописав команду sudo apt-get update.

    6. Обновить системные файлы в Ubuntu

  6. Дождитесь завершения обновления и переходите к следующему шагу.

    7. Процедура обновления системных файлов в Ubuntu

Шаг 2: Установка утилиты Alien

Для осуществления поставленной сегодня задачи мы будем задействовать простую утилиту под названием Alien. Она позволяет конвертировать пакеты формата RPM в DEB для дальнейшей их установки в Ubuntu. Процесс добавления утилиты не вызывает особых сложностей и выполняется одной командой.

  1. В консоли напечатайте sudo apt-get install alien.

    2. Установить утилиту Alien в Ubuntu

  2. Подтвердите добавление, выбрав вариант Д.

    3. Подтвердить добавление файлов в Ub

  3. Ожидайте завершения скачивания и добавления библиотек.

Шаг 3: Преобразование пакета RPM

Теперь переходим непосредственно к конвертированию. Для этого у вас на компьютере или подключенном носителе уже должен храниться необходимый софт. После завершения всех настроек останется произвести всего несколько действий:

  1. Откройте место хранения объекта через менеджер, щелкните на нем ПКМ и выберите пункт «Свойства».

    2. Перейти к свойствам RPM-пакета в Ubuntu

  2. Здесь вы узнаете информацию о родительской папке. Запомните путь, он понадобится вам в дальнейшем.

    3. Узнать родительскую папку пакета в Ubuntu

  3. Перейдите к «Терминалу» и введите команду cd /home/user/folder, где user — имя пользователя, а folder — название папки хранения файла. Таким образом, с помощью команды cd произойдет переход в директорию и все дальнейшие действия будут осуществляться в ней.

    4. Перейти в необходимую папку через терминал в Ubuntu

  4. Находясь в нужной папке, введите sudo alien vivaldi.rpm, где vivaldi.rpm — точное название нужного пакета. Учтите, что .rpm в конце дописывать обязательно.

    5. Запустить процесс конвертирования в DEB Ubuntu

  5. Снова введите пароль и дождитесь окончания конвертирования.

    6. Ввод пароля для начала процесса кон

Шаг 4: Установка созданного DEB-пакета

После успешной процедуры преобразования вы можете перейти в ту папку, где изначально хранился пакет RPM, поскольку и конвертирование производилось в этой директории. Там уже будет храниться пакет с точно таким же названием, но формата DEB. Он доступен для установки стандартным встроенным средством или любым другим удобным методом. Развернутые инструкции по этой теме читайте в отдельном нашем материале далее.

Нахождение готового пакета DEB в Ubuntu

Подробнее: Установка DEB-пакетов в Ubuntu

Как видите, пакетные файлы RPM все-таки инсталлируются в Ubuntu, однако следует отметить, что некоторые из них несовместимы с этой операционной системой вовсе, поэтому ошибка появится еще на стадии конвертирования. При возникновении такой ситуации рекомендуется отыскать RPM-пакет другой архитектуры или попытаться все-таки найти поддерживаемую версию, созданную специально для Ubuntu.

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