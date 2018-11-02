Как удалить точки восстановления в Windows 7

Точки восстановления — одна из ключевых возможностей возвращения Windows к рабочему состоянию при возникновении каких-либо проблем. Однако стоит понимать, что они могут занимать довольно много места на жестком диске, если их своевременно не удалять. Далее мы разберем 2 варианта того, как избавиться от всех неактуальных точек восстановления в Windows 7.

Удаление точек восстановления в Windows 7

Есть довольно много методов решения поставленной задачи, однако условно их можно разделить на две категории: использование сторонних программ или средств операционной системы. Первые обычно предоставляют возможность самостоятельно выбрать те бэкапы, которые надо удалить, оставив нужные. Windows ограничивает пользователя в выборе, удаляя сразу все. Исходя из ваших потребностей, выберите подходящий вариант и примените его.

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Способ 1: Использование программ

Как уже было сказано ранее, функциональность многих утилит для очистки Windows от мусора позволяет управлять и точками восстановления. Поскольку в своем большинстве на компьютерах установлен CCleaner, процедуру мы будем рассматривать на этом примере, а если вы являетесь владельцем аналогичного ПО, поищите соответствующую возможность среди всех доступных функций и произведите удаление по аналогии с описанными ниже рекомендациями.

Скачать CCleaner

Запустите утилиту и переключитесь на вкладку «Сервис». Из списка разделов выберите «Восстановление системы». Отобразится список всех хранящихся на жестком диске бэкапов. Программа блокирует удаление последней созданной точки восстановления в целях безопасности. В перечне она первая и имеет серый, не активный для выделения цвет. Левой кнопкой мыши выберите ту точку, которую хотите стереть с компьютера, и нажмите «Удалить». Если необходимо удалить сразу несколько, выделите их, кликая ЛКМ по этим точкам с зажатой клавишей Ctrl на клавиатуре, либо зажав левую кнопку мыши и потянув курсор снизу вверх. Появится оповещение, действительно ли вы хотите избавиться от одного или нескольких файлов. Подтвердите действие соответствующей кнопкой.

На этом данный способ следует считать разобранным. Как вы видите, удалять бэкапы можно поштучно, а можно все сразу — на ваше усмотрение.

Способ 2: Средства Windows

Операционная система, конечно же, и сама умеет очищать папку, где хранятся точки восстановления, и делает это по запросу пользователя. У такого способа есть по одному преимуществу и недостатку перед предыдущим: вы можете удалить вообще все точки, включая последнюю (CCleaner, напоминаем, блокирует очистку от последнего бэкапа), однако осуществить выборочное удаление нельзя.

Откройте «Мой компьютер» и на верхней панели кликните по «Свойства системы». Откроется новое окно, где, используя левую панель, перейдите в «Защита системы». Находясь на одноименной вкладке, в блоке «Параметры защиты» нажмите на кнопку «Настроить…». Здесь в блоке «Использование дискового пространства» кликните по «Удалить». Появится предупреждение о последующем удалении всех точек, где просто жмем «Продолжить». Вы увидите уведомление об успешном завершении процедуры.

Кстати, в окне с параметрами «Защиты системы» вам доступен не только просмотр объема, который на текущий момент занимают бэкапы, но и возможность редактирования максимального размера, выделяемого под хранение точек восстановления. Может быть, там стоит довольно большой процент, из-за чего винчестер переполняется бэкапами.

Итак, мы рассмотрели два варианта избавления от ненужных бэкапов частично или полностью. Как видите, ничего сложного из себя они не представляют. Будьте внимательны, очищая ПК от точек восстановления — в любой момент они могут пригодиться и устранить неполадки, возникшие в результате программных конфликтов или необдуманных действий пользователя.

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