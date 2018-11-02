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Как удалить точки восстановления в Windows 7

Точки восстановления — одна из ключевых возможностей возвращения Windows к рабочему состоянию при возникновении каких-либо проблем. Однако стоит понимать, что они могут занимать довольно много места на жестком диске, если их своевременно не удалять. Далее мы разберем 2 варианта того, как избавиться от всех неактуальных точек восстановления в Windows 7.

Удаление точек восстановления в Windows 7

Есть довольно много методов решения поставленной задачи, однако условно их можно разделить на две категории: использование сторонних программ или средств операционной системы. Первые обычно предоставляют возможность самостоятельно выбрать те бэкапы, которые надо удалить, оставив нужные. Windows ограничивает пользователя в выборе, удаляя сразу все. Исходя из ваших потребностей, выберите подходящий вариант и примените его.

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Способ 1: Использование программ

Как уже было сказано ранее, функциональность многих утилит для очистки Windows от мусора позволяет управлять и точками восстановления. Поскольку в своем большинстве на компьютерах установлен CCleaner, процедуру мы будем рассматривать на этом примере, а если вы являетесь владельцем аналогичного ПО, поищите соответствующую возможность среди всех доступных функций и произведите удаление по аналогии с описанными ниже рекомендациями.

Скачать CCleaner

  1. Запустите утилиту и переключитесь на вкладку «Сервис».
    2. Вкладка Сервис в CCleaner
  2. Из списка разделов выберите «Восстановление системы».
    3. Раздел Восстановление системы в CCleaner
  3. Отобразится список всех хранящихся на жестком диске бэкапов. Программа блокирует удаление последней созданной точки восстановления в целях безопасности. В перечне она первая и имеет серый, не активный для выделения цвет.

    Левой кнопкой мыши выберите ту точку, которую хотите стереть с компьютера, и нажмите «Удалить».

    4. Выбор точки восстановления для удаления в CCleaner

    Если необходимо удалить сразу несколько, выделите их, кликая ЛКМ по этим точкам с зажатой клавишей Ctrl на клавиатуре, либо зажав левую кнопку мыши и потянув курсор снизу вверх.

  4. Появится оповещение, действительно ли вы хотите избавиться от одного или нескольких файлов. Подтвердите действие соответствующей кнопкой.
    5. Подтверждение удаления точки восстановления в CCleaner

На этом данный способ следует считать разобранным. Как вы видите, удалять бэкапы можно поштучно, а можно все сразу — на ваше усмотрение.

Способ 2: Средства Windows

Операционная система, конечно же, и сама умеет очищать папку, где хранятся точки восстановления, и делает это по запросу пользователя. У такого способа есть по одному преимуществу и недостатку перед предыдущим: вы можете удалить вообще все точки, включая последнюю (CCleaner, напоминаем, блокирует очистку от последнего бэкапа), однако осуществить выборочное удаление нельзя.

  1. Откройте «Мой компьютер» и на верхней панели кликните по «Свойства системы».

    2. Кнопка Свойства системы в Мой компьютер Windows 7

  2. Откроется новое окно, где, используя левую панель, перейдите в «Защита системы».
    3. Раздел Защита системы в Свойствах системы Windows 7
  3. Находясь на одноименной вкладке, в блоке «Параметры защиты» нажмите на кнопку «Настроить…».
    4. Настройка параметров восстановления Windows 7
  4. Здесь в блоке «Использование дискового пространства» кликните по «Удалить».
    5. Удаление всех точек восстановления в Windows 7
  5. Появится предупреждение о последующем удалении всех точек, где просто жмем «Продолжить».
    6. Подтверждение удаления всех точек восстановления Windows 7
  6. Вы увидите уведомление об успешном завершении процедуры.
    7. Уведомление об удалении всех точек восстановления в Windows 7

Кстати, в окне с параметрами «Защиты системы» вам доступен не только просмотр объема, который на текущий момент занимают бэкапы, но и возможность редактирования максимального размера, выделяемого под хранение точек восстановления. Может быть, там стоит довольно большой процент, из-за чего винчестер переполняется бэкапами.

Просмотр занимаемого объема и настройка выделяемого размера под точки восстановления в Windows 7

Итак, мы рассмотрели два варианта избавления от ненужных бэкапов частично или полностью. Как видите, ничего сложного из себя они не представляют. Будьте внимательны, очищая ПК от точек восстановления — в любой момент они могут пригодиться и устранить неполадки, возникшие в результате программных конфликтов или необдуманных действий пользователя.

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Lumpics.ru в Инструкции по Windows 7
 Статья обновлена: . Автор: Анастасия

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Аноним
16 февраля 2023 23:00

Еще, как вариант, если желаете удалить все точки восстановления кроме одной — последней, тогда нажмите на правую кнопку мыши при наведении курсора на надпись диск «С» в окошке Проводника, в выпадающем меню выберете строку «Свойства». Затем в окошке «Свойства Локальный диск «С» в подразделе «Общие» нажмите на кнопку «Очистка диска». Не бойтесь, если Вам будет казаться, что система удаляет файлы, это не так, подождите до появления другого окна «Очистка диска «С», в котором сперва будет только один подраздел «Очистка диска» с двумя кнопками «Обзор» и «Очистка системных файлов». Нажмите на кнопку «Очистка системных файлов» со значком щита и снова подождите. Опять Вам может показаться, что удаляются системные файлы, но это не так. Дождитесь обновления окна «Очистка диска «С», в котором ,кроме подраздела «Очистка диска», появиться второй подраздел «Дополнительно», зайдя в который Вы увидите две кнопки. Первая «Очистить…» приведет Вас к списку установленных не системном диске Вашего компьютера программ и обновлений. Вторая кнопка, тоже с надписью «Очистить…», расположенная ниже первой, позволит Вам достичь желаемого — после её нажатия все точки восстановления, КРОМЕ ПОСЛЕДНЕЙ, будут удалены с Вашего компьютера.
Всё. Всем мирного неба.

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ираклий казанцев
3 августа 2020 06:48

PrivaZer-делает это легко-в разделе Углубленное сканирование, внизу есть раздел восстановить-и там что восстановить, нажимаете Ok систему.открываются все точки восстановления, созданные Вами и системой. выделяете нужную-и удаляете. в более поздних версиях эту функцию упрятали подальше-но найти тоже можно,кто знает. ранние версии работали прекрасно-но всякие обновления прогу угробили, и да снимайте галочку чистка реестра, а так прога хороша-именно ранние версии.

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