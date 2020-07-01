Что делать при долгой синхронизации папок в Outlook

Каждый раз, при запуске Outlook, происходит синхронизация папок. Это необходимо для получения и отправки корреспонденции. Однако, бывают такие ситуации, когда синхронизация может не только длиться очень долго, но и вызывать различные ошибки.

Если вы уже столкнулись с такой проблемой, тогда прочитайте эту инструкцию, которая поможет вам решить эту проблему.

Если у вас Outlook «повисает» на синхронизации и не реагирует ни на одну команду, тогда попробуйте зайти в программу в безопасном режиме, предварительно отключив интернет. Если же синхронизация завершилась с ошибкой, то программу можно не перезапускать и переходим сразу к действиям.

Заходим в меню «Файл» и кликаем по команде «Параметры».

Здесь, на вкладке «Дополнительно» переходим в раздел «Отправка и получение» и нажимаем «Отправить и получить».

Теперь в списке выделяем пункт «Все учетные записи» и нажимаем кнопку «Изменить».

В окне «Настройки отправки и получения» выделяем нужную учетную запись и переводим переключатель «получение почты» в положение «Использовать поведение, определенное ниже».

Теперь отмечаем галочкой папку «Входящие» и переводим переключатель в положение «Загружать только заголовок».

Далее требуется перезапустить почтовый клиент. Если вы заходили в безопасном режиме, то запустите Outlook в обычном, если же нет, то просто закройте и откройте программу заново.

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