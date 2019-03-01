Замена материнской платы без переустановки Windows 10

При замене материнской платы на ПК установленная до этого Windows 10 может прийти в негодность на почве изменений информации о SATA-контроллере. Исправить эту проблему можно как путем полной переустановки системы со всеми вытекающими последствиями, так и добавив информацию о новом оборудовании вручную. Именно о замене материнки без переустановки далее пойдет речь.

Замена материнки без переустановки Windows 10

Рассматриваемая тема свойственна не только для десятки, но и для других версий ОС Виндовс. Из-за этого предоставляемый список действий окажется действенным в отношении любой другой системы.

Шаг 1: Подготовка реестра

Чтобы без каких-либо трудностей заменить материнку, не переустанавливая при этом Виндовс 10, необходимо подготовить систему к обновлению. Для этого придется воспользоваться редактором реестра, изменив некоторые параметры, связанные с драйверами SATA-контроллеров. Однако данный шаг не является обязательным и, если у вас нет возможности загрузить компьютер до замены материнки, переходите сразу к третьему шагу.

Используйте сочетание клавиш «Win+R» и в поле поиск введите regedit. После этого нажмите «ОК» или «Enter» для перехода к редактору. Дальше необходимо развернуть ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services . Пролистав список ниже, найдите директорию «pciide» и выберите ее. Из представленных параметров дважды кликните по «Start» и укажите значение «0». Для сохранения нажмите «ОК», после чего можно продолжить. В той же ветке реестра найдите папку «storahci» и повторите процедуру изменения параметра «Start», указав в качестве значения «0».

Применив последние корректировки, закройте реестр и можете приступать к установке новой материнской платы. Но перед этим также не будет лишним сохранить лицензию Windows 10, чтобы избежать ее неработоспособности после обновления ПК.

Шаг 2: Сохранение лицензии

Так как активация ОС Windows 10 напрямую связана с оборудованием, после обновления компонентов лицензия наверняка слетит. Во избежание подобного рода сложностей следует заранее до демонтажа платы привязать систему к аккаунту Microsoft.

Нажмите ПКМ по логотипу Виндовс на панели задач и выберите «Параметры». Дальше воспользуйтесь разделом «Учетные записи» или поиском. На открывшейся странице кликните по строке «Войти с учетной записью Майкрософт». Выполните вход, используя логин и пароль от аккаунта на веб-сайте Майкрософт. При успешном входе на вкладке «Ваши данные» под именем пользователя появится адрес электронной почты. Дальше вернитесь на главную страницу «Параметров» и откройте «Обновление и безопасность». После этого на вкладке «Активация» кликните по ссылке «Добавить учетную запись», чтобы завершить процедуру привязки лицензии. Тут также потребуется ввести данные от аккаунта Microsoft.

Добавление лицензии является последним желательным действием перед заменой материнской платы. Завершив это, можете переходить к следующему шагу.

Шаг 3: Замена материнской платы

Процедуру установки новой материнской платы на компьютере мы рассматривать не будем, так как этому на нашем сайте посвящена целая отдельная статья. Ознакомьтесь с ней и произведите смену комплектующего. С помощью инструкции вы также можете устранить некоторые общие трудности, связанные с обновлением компонентов ПК. Особенно если вы не подготовили систему к замене материнской платы.

Подробнее: Правильная замена материнской платы на компьютере

Шаг 4: Изменение реестра

Завершив замену материнки, если вы выполнили действия из первого шага, после запуска компьютера Windows 10 загрузится без проблем. Однако если при включении появляются ошибки и, в частности, синий экран смерти, придется загрузиться с помощью установочного накопителя системы и отредактировать реестр.

Перейдите к начальному окну установки Виндовс 10 и сочетанием клавиш «Shift+F10» вызовите «Командную строку», где введите команду regedit и нажмите «Enter». В появившемся окне нужно выбрать вкладку «HKEY_LOCAL_MACHINE» и открыть меню «Файл». Щелкните по пункту «Загрузить куст» и в открывшем окне перейдите к папке «config» в «System32» на системном диске. Из представленных в этой папке файлов выберите «SYSTEM» и нажмите кнопку «Открыть». Введите любое желаемое имя для новой директории и кликните «ОК». Найдите и разверните созданную папку в ранее выделенной ветке реестра. Из списка папок нужно развернуть «ControlSet001» и перейти к «Services». Пролистайте список до папки «pciide» и поменяйте значение параметра «Start» на «0». Аналогичную процедуру нужно было сделать в первом шаге статьи. Аналогичное нужно сделать в папке «storahci» в том же разделе реестра. Для завершения выделите созданную в самом начале работы с реестром директорию и щелкните на «Файл» на верхней панели. Кликните по строке «Выгрузить куст» и после этого можете перезагружать компьютер, покинув средство установки Windows 10.

Этот способ является единственным вариантом обхода BSOD после смены платы. Внимательно следуя инструкции, вы наверняка сможете запустить компьютер с десяткой.

Шаг 5: Обновление активации Windows

После привязки лицензии Windows 10 к аккаунту Майкрософт повторную активацию системы можно произвести с помощью «Средства устранения неполадок». При этом для активации на компьютере должна быть подключена учетная запись Microsoft.

Откройте «Параметры» через меню «Пуск» по аналогии со вторым шагом и перейдите на страницу «Обновление и безопасность». На вкладке «Активация» найдите и воспользуйтесь ссылкой «Устранение неполадок». Дальше откроется окно с сообщением о невозможности активации операционной системы. Для исправления ошибки кликните по ссылке «На этом устройстве недавно были изменены аппаратные компоненты». На следующем завершающем этапе нужно выбрать используемое вами устройство из предоставленного списка и нажать кнопку «Активировать».

Процедуру активации Windows мы также рассматривали в других инструкциях на сайте и в некоторых случаях это тоже может помочь в решении проблемы повторной активации системы после замены материнки. Данная же статья на этом подходит к завершению.

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