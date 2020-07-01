Настройка USB-модема МТС

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| | Виктор В.

Настройка модема МТС

Мобильный интернет через USB модем МТС является отличной альтернативой проводному и беспроводному роутеру, позволяя подключаться к сети без внесения дополнительных настроек. Однако несмотря на простоту в использовании, программное обеспечение для работы с 3G и 4G модемом предоставляет ряд параметров, влияющих на удобство и технические параметры интернета.

Настройка модема МТС

По ходу данной статьи мы постараемся рассказать обо всех параметрах, которые могут быть изменены при работе с модемом МТС. Их можно поменять как системными средствами ОС Windows, так и с помощью программного обеспечения, устанавливаемого с USB модема.

Примечание: Оба варианта настройки не имеют отношения к тарифному плану, изменить который вы можете на официальном сайте МТС или при помощи USSD-команд.

Перейти на официальный сайт МТС

Вариант 1: Официальное ПО

В подавляющем большинстве случаев отсутствует необходимость использования системных средств Windows, управляя модемом через специальный софт. При этом стоит учитывать, в зависимости от модели устройства зачастую меняется версия ПО вместе с интерфейсом программы и доступными параметрами.

Установка

После подключения модема МТС к USB-порту компьютера нужно установить программу и драйвера, идущие в комплекте с устройством. Данная процедура проходит в автоматическом режиме, позволяя сменить только папку установки.

Изменение пути установки МТС Коннект

По завершении установки программы начнется инсталляция основных драйверов с последующим запуском «Коннект Менеджера». Для перехода к доступным параметрам воспользуйтесь кнопкой «Настройки» на нижней панели софта.

Переход к разделу Настройки в Коннект Менеджер

При последующих подключениях модема к компьютеру используйте тот же порт, что и в первый раз. В противном случае установка драйверов будет повторяться.

Параметры запуска

На странице «Параметры запуска» присутствует всего лишь два пункта, влияющих исключительно на поведение программы при подключении USB-модема. В зависимости от предпочтений после запуска окно может:

  • Сворачиваться в трей на панели задач;
  • Автоматически устанавливать новое соединение.

Параметры запуска в программе Коннект Менеджер

Данные настройки не влияют на соединение с интернетом и зависят исключительно от вашего удобства.

Интерфейс

После перехода на страницу «Настройки интерфейса» в блоке «Язык интерфейса» можно переключить русский текст на английский. Во время изменения софт может ненадолго зависнуть.

Смена языка в программе Коннект Менеджер

Установите галочку «Отображать статистику в отдельном окне», чтобы открыть визуальный график потребления трафика.

Примечание: График будет отображаться только при активном интернет-соединении.

Пример графика в программе Коннект Менеджер

Настроить указанный график можно с помощью ползунка «Прозрачность» и «Установить цвет окна статистики».

Настройки графика в программе Коннект Менеджер

Активировать дополнительное окно следует только при необходимости, так как программа начинает потреблять большее количество ресурсов.

Настройки модема

В разделе «Настройки модема» располагаются наиболее важные параметры, позволяющие управлять профилем подключения к интернету. Обычно нужные значения устанавливаются по умолчанию и имеют следующий вид:

  • Точка доступа – «internet.mts.ru»;
  • Логин – «mts»;
  • Пароль – «mts»;
  • Номер дозвона – «*99#».

Если у вас не работает интернет и данные значения как-то отличаются, нажмите кнопку «+», чтобы добавить новый профиль.

Правильные настройки модема в программе Коннект Менеджер

После заполнения представленных полей подтвердите создание путем нажатия «+».

Примечание: Изменить существующий профиль невозможно.

Создание нового профиля в программе Коннект Менеджер

В будущем для переключения или удаления настроек интернета вы можете воспользоваться раскрывающимся списком.

Переключение профиля в программе Коннект Менеджер

Указанные параметры являются универсальными и должны использоваться как на 3G, так и 4G-модеме.

Сеть

На вкладке «Сеть» вам предоставляется возможность изменения сети и режима работы. На современных USB-модемах МТС присутствует поддержка 2G, 3G и LTE (4G).

Настройки сети в программе Коннект Менеджер

При отключении «Автоматического выбора сети» появится раскрывающийся список с дополнительными вариантами, включая сеть других мобильных операторов, например, Мегафон. Это может быть полезно при изменении прошивки модема для поддержки любых SIM-карт.

Просмотр списка сетей в программе Коннект Менеджер

Для изменения представленных значений требуется разорвать активное соединение. Кроме того, иногда из списка могут пропадать варианты из-за выхода за пределы зоны покрытия или технических неполадок.

Операции с PIN-кодом

Так как любой USB-модем, МТС работает за счет SIM-карты. Вами могут быть изменены ее параметры безопасности на странице «Операции с PIN-кодом». Установите галочку «Запрашивать PIN-код при подключении», чтобы обезопасить симку.

Настройки PIN-кода в программе Коннект Менеджер

Эти параметры сохраняются в памяти SIM-карты и потому менять их следует только на свой страх и риск.

SMS-сообщения

Программа «Коннект Менеджер» оснащена функцией для отправки сообщений с вашего номера телефона, настроить которую можно в разделе «SMS». В особенности рекомендуется установить маркер «Сохранять сообщения локально», так как стандартная память SIM-карты сильно ограничена и некоторые из новых сообщений могут быть потеряны навсегда.

Настройки SMS в программе Коннект Менеджер

Кликните по ссылке «Настройки входящих SMS», чтобы открыть параметры уведомлений о новых сообщениях. Вы можете изменить звуковой сигнал, отключить его или вовсе избавиться от оповещений на рабочем столе.

Настройки уведомлений в программе Коннект Менеджер

При новых оповещениях программа выводится поверх всех окон, что зачастую сворачивает полноэкранные приложения. Из-за этого уведомления лучше всего отключить и проверять вручную через раздел «SMS».

Вне зависимости от версии программного обеспечения и модели девайса в разделе «Настройки» всегда присутствует пункт «О программе». Открыв данный раздел, вы можете ознакомиться с информацией об устройстве и перейти на официальный сайт МТС.

Вариант 2: Настройка в Windows

Как и в ситуации с любой другой сетью, подключить и провести конфигурацию USB-модема МТС можно через системные настройки операционной системы. Это относится исключительно к первому подключению, так как впоследствии интернет может быть включен через раздел «Сеть».

Подключение

  1. К USB-порту компьютера подключите модем МТС.

    2. Пример модема МТС

  2. Через меню «Пуск» откройте окно «Панель управления».

    3. Переход к Панели управления на компьютере

  3. Из списка выберите «Центр управления сетями и общим доступом».

    4. Переход к сетевым настройкам на ПК

  4. Кликните по ссылке «Создание и настройка нового подключения или сети».

    5. Переход к созданию подключения на ПК

  5. Выберите указанный на скриншоте вариант и нажмите «Далее».

    6. Создание подключения на компьютере

  6. В случае с модемами МТС необходимо использовать «Коммутируемое» подключение.

    7. Выбор коммутируемого подключения на ПК

  7. Заполните поля в соответствии с представленной нами информацией на скриншоте.

    8. Создание подключения для МТС модема

  8. После нажатия кнопки «Подключить» начнется процедура регистрации в сети.

    9. Процесс подключения интернета МТС

  9. Дождавшись ее завершения, можно приступать к использованию интернета.

Настройки

  1. Находясь на странице «Центр управления сетями», щелкните по ссылке «Изменение параметров адаптера».

    2. Переход к параметрам адаптера на ПК

  2. Кликните ПКМ по подключению МТС и выберите «Свойства».

    3. Переход к свойства подключения МТС

  3. На главной странице можно поменять «Номер телефона».

    4. Изменение номера телефона подключения МТС

  4. Дополнительные функции, например, запрос пароля, включаются на вкладке «Параметры».

    5. Параметры подключения МТС на ПК

  5. В разделе «Безопасность» может быть настроено «Шифрование данных» и «Проверка подлинности». Меняйте значения только если знаете о последствиях.

    6. Просмотр настроек безопасности подключения МТС

  6. На странице «Сеть» можно настроить IP-адреса и активировать системные компоненты.

    7. Просмотр вкладки Сеть подключения МТС

  7. Автоматически созданное «Мобильное широкополосное подключение MTS» также можно настроить через «Свойства». Однако в данном случае параметры отличаются и никак не влияют на работу интернет-соединения.

    8. Пример мобильного подключения МТС на ПК

Обычно описанные в данном разделе настройки менять не требуется, так как при правильном создании подключения параметры будут выставлены автоматически. К тому же их изменение может привести к некорректной работе модема МТС.

Заключение

Надеемся, после ознакомления с настоящей статьей у вас получилось должным образом настроить работу USB-модема МТС на ПК. Если мы упустили какие-то параметры или у вас возникают вопросы по изменению параметров, пишите нам об этом в комментариях.

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3 комментария

lg l60 был включен в режим модем и точка доступа. На компе W10 в «телефон и модем» успел ввести номер города и нажал ок. Модем в вкладке «модем» отсутствует, те есть 4 штуки, но все отсутствуют и настроить их свойства нельзя. Но интернет со смаpтфона раздается и на комп через usb, и на пару смартфонов через wifi и скорость большая везде в отличии от модема мтс, который отключал интернет на компе через минуту и резал скорость на смартфоны по wifi. В сетевых подключениях есть Ethernet 3 и в параметрах сети есть схема подключения через него. Об этом ничего у вас не написано

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Установил windows 10. Использую USB модем МТС. Программа установилась нормально. Драйвера на месте. При подключении пишет «подключение разорвано». В сетевых подключениях: появилась сеть мобильной связи mobile connect network card, антенна полная, но рядом стоит красный крест и надпись нет подключения. В свойствах, вкладка сеть, IP версии 4 (TCP/IPv4), стоит галочка на пункте » использовать следующий IP адрес» чего быть не должно. При попытке изменить на «получить IP адрес автоматически» вроде все сохраняется. Но тут же самостоятельно изменяется на динамический IP. Т.е. настройки не сохраняются. А с этими настройками подключения нет.

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